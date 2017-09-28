Челябинский облизбирком покинул Артем Миронов

Артем Миронов был включен в новый состав областной избирательной комиссии в декабре 2016 года по квоте партии «Единая Россия». Теперь единороссам предстоит предложить новую кандидатуру. Вполне вероятно, что она будет утверждена сегодня на заседании регионального политсовета партии.

Как ранее сообщало агентство, Артем Миронов перешел на работу в облизбирком, возглавляемый Ириной Старостиной, в январе 2014 годас должности начальника юридического отдела регионального исполнительного комитета «Единой России». Тогда под него была введена штатная единица и он возглавил правовое управление.