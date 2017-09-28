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13:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинский облизбирком покинул Артем Миронов

Член избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Артем Миронов досрочно освобожден от обязанностей до истечения срока полномочий. Заявление от Артема Миронова о сложении своих полномочий поступило в Законодательное собрание региона 25 сентября.

В четверг, 28 сентября, парламентарии на очередном заседании рассмотрели поступившее заявление и удовлетворили просьбу Миронова, досрочно освободив его от обязанностей члена облизбиркома.

Артем Миронов был включен в новый состав областной избирательной комиссии в декабре 2016 года по квоте партии «Единая Россия». Теперь единороссам предстоит предложить новую кандидатуру. Вполне вероятно, что она будет утверждена сегодня на заседании регионального политсовета партии.

Как ранее сообщало агентство, Артем Миронов перешел на работу в облизбирком, возглавляемый Ириной Старостиной, в январе 2014 годас должности начальника юридического отдела регионального исполнительного комитета «Единой России». Тогда под него была введена штатная единица и он возглавил правовое управление.

В декабре 2016 года был избран новый состав облизбиркома. Три имеющиеся штатные должности заняли председатель комиссии (Сергей Обертас), его заместитель (Наталья Макарова) и секретарь (Елена Шубина). Кроме того, по предложению председателя в штат была введена еще одна единица и членом комиссии на постоянной (штатной основе) была избрана Наталья Климович. Для Артема Миронова место на тот момент не нашлось. Но для него обещали ввести еще одну штатную должность. Но, видимо, что-то не сложилось. В конце декабря Миронов вернулся на работу в региональный исполком «Единой России. Летом он перешел в частную компанию.

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