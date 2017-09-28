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12:29 (мск), источник: СуперОмск

Назаров сравнил соглашение Омской области и Башкирии с Госпланом

Губернатор Омской области Виктор Назаров отметил важность подписания инвестиционного соглашения с Башкирией.

Источник: РИА "Новости"

В рамках работы на третьем форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС губернатор Омской области Виктор Назаров прокомментировал подписание инвестиционного соглашения с Башкирией. Как ранее сообщал «СуперОмск», между регионам будет создан нефтехимический кластер. Объем инвестиционных вложений оценивается 200 млрд рублей.

«Нужно создавать объединения в рамках государственной программы по примеру того, что раньше называлось Госпланом. Чтобы все могли знать, кто и чем занимается. Не смотреть на зарубежные страны, а налаживать кооперацию, партнерские страны с другими регионами», — приводит слова Назарова bashinform.ru.

В рамках пленарного заседания форума губернатор Омской области рассказал о росте товарооборота между регионом и странами БРИКС и ШОС.

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