Назаров сравнил соглашение Омской области и Башкирии с Госпланом

В рамках работы на третьем форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС губернатор Омской области Виктор Назаров прокомментировал подписание инвестиционного соглашения с Башкирией. Как ранее сообщал «СуперОмск», между регионам будет создан нефтехимический кластер. Объем инвестиционных вложений оценивается 200 млрд рублей.

«Нужно создавать объединения в рамках государственной программы по примеру того, что раньше называлось Госпланом. Чтобы все могли знать, кто и чем занимается. Не смотреть на зарубежные страны, а налаживать кооперацию, партнерские страны с другими регионами», — приводит слова Назарова bashinform.ru.