На Южном Урале расчеты «Градов» и «Акаций» подняли по тревоге
В Челябинской области начался очередной этап масштабных двусторонних полковых учений.
В Челябинской области начался очередной этап масштабных двусторонних полковых учений.
«Расчеты реактивных систем залпового огня “Град” и самоходных гаубиц “Акация” 90-й танковой дивизии подняты по тревоге», — сообщает
Артиллеристы прибыли в назначенные районы и приступили к выполнению
Расчеты обеспечат передачу сигналов боевого управления, «ослепление» передовых подразделений «противника». Также они подсветят минами район, где развернется ночной этап маневров.
«Военнослужащие выполнят задачи с помощью систем «Град» и 152-миллиметровых гаубиц «Акация» в составе
В учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих, и задействовано более 800 единиц техники.
Напомним, 90-я гвардейская танковая дивизия дислоцируется в городе Чебаркуль. Соединение продолжает боевые традиции 30-го добровольческого танкового корпуса, созданного в 1943 году на добровольные взносы трудящихся Урала. Формирование дивизии завершилось первого декабря прошлого года.