На Южном Урале расчеты «Градов» и «Акаций» подняли по тревоге

«Расчеты реактивных систем залпового огня “Град” и самоходных гаубиц “Акация” 90-й танковой дивизии подняты по тревоге», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Артиллеристы прибыли в назначенные районы и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Расчеты обеспечат передачу сигналов боевого управления, «ослепление» передовых подразделений «противника». Также они подсветят минами район, где развернется ночной этап маневров.

«Военнослужащие выполнят задачи с помощью систем «Град» и 152-миллиметровых гаубиц «Акация» в составе разведывательно-огневых контуров. Для выявления целей задействованы самолеты Су-24МР уральской авиабазы Шагол, беспилотники «Орлан-10», комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», — рассказали в ЦВО.

В учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих, и задействовано более 800 единиц техники.