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12:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральская полиция будет оперативнее реагировать на нарушения «закона о тишине»

Стражи порядка получили больше прав, чтобы штрафовать тех, кто любит слушать музыку и сверлить по вечерам.

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области проголосовали за изменения в областной закон, который дает полиции больше прав, чтобы штафовать тех, кто не даёт спокойно жить соседям, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Прежде полиция лишь собирала жалобы, а потом передавали их в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, отсылали материалы мировым судьям, — пояснил заместитель спикера областного парламента Анатолий Брагин. — Понятно, что всё это сильно влияло на сроки — получалось, что называется, у семи нянек дитё без глазу. Теперь же полиция будет и принимать жалобы, и составлять протоколы».

Напомним, что по «закону о тишине» тишина должна соблюдаться в вечернее и ночное время: в будние дни с 22:00 до 6:00, в выходные дни с 23:00 до 8:00. Запрещено слушать громкую музыку, использовать музыкальные и строительные инструменты, и так далее.

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