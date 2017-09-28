Южноуральская полиция будет оперативнее реагировать на нарушения «закона о тишине»

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области проголосовали за изменения в областной закон, который дает полиции больше прав, чтобы штафовать тех, кто не даёт спокойно жить соседям, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Прежде полиция лишь собирала жалобы, а потом передавали их в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, отсылали материалы мировым судьям, — пояснил заместитель спикера областного парламента Анатолий Брагин. — Понятно, что всё это сильно влияло на сроки — получалось, что называется, у семи нянек дитё без глазу. Теперь же полиция будет и принимать жалобы, и составлять протоколы».