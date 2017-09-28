В Башкирии хотят создать службу бесплатных государственных нянь

Республика вошла в число четырех российских регионов, в которых в тестовом режиме заработает проект «Сертифицированная няня», сообщает РБК-Уфа.

По информации пресс-службы Аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте России, проект службы «государственных сертифицированных нянь, которые могли бы бесплатно присматривать за детьми в возрасте до трех лет, выходит на финишную прямую». Его тестовый запуск произойдет в Башкортостане, Вологодской, Калининградской и Белгородской областях.

Аналогичный проект уже действует в Костроме. Здесь практикуются «краткосрочные визиты государственных нянь для детей с особенностями развития».

О подготовке подобного института уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова впервые рассказала в июне. По ее словам, сейчас в услугах нянь нуждается около 320 тысяч детей. Более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку. Государственные няни будут социальными работниками и родителям не придется оплачивать их услуги. «Они будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат, это позволит сделать помощь детям в возрасте до трех лет более гибкой», — процитировал слова уполномоченной ТАСС.

По мнению Анны Кузнецовой, создание такого института поспособствует созданию рабочих мест, включая те регионы, «где точно не построят новый детский сад, потому что это нерентабельно».