Бывший спикер ЗСК Бекетов станет сенатором
Кандидатуру Владимира Бекетова согласовали на пост члена Совета Федерации от Заксобрания Краснодарского края.
Кандидатуру Владимира Бекетова согласовали на пост члена Совета Федерации от Заксобрания Краснодарского края.
Решение единогласно приняли на первом пленарном заседании ЗСК шестого созыва.
«Он первый среди на равных, какую бы должность не занимал», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, говоря о Бекетове во время выступления на сессии. — «Бекетов — эпоха. У него много успешных учеников. И я один из его учеников».
Кондратьев предположил, что не найдется в зале ЗСК того, кто не поддержит кандидатуру Бекетова.
Как сообщали Юга.ру, Бекетов покинул пост председателя ЗСК 21 сентября. Он был спикером кубанского парламен6та с 1995 года. Его пост занял
Слухи о том, что Бекетов станет сенатором Совфеда, ходили уже не первый год. Летом 2015 года ему прочили место сенатора после ухода из верхней палаты российского парламента представителя Краснодарского края от ЗСК Евгения Громыко, который стал заместителем министра сельского хозяйства.