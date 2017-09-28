Бывший спикер ЗСК Бекетов станет сенатором

Решение единогласно приняли на первом пленарном заседании ЗСК шестого созыва.

«Он первый среди на равных, какую бы должность не занимал», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, говоря о Бекетове во время выступления на сессии. — «Бекетов — эпоха. У него много успешных учеников. И я один из его учеников».

Кондратьев предположил, что не найдется в зале ЗСК того, кто не поддержит кандидатуру Бекетова.

Как сообщали Юга.ру, Бекетов покинул пост председателя ЗСК 21 сентября. Он был спикером кубанского парламен6та с 1995 года. Его пост занял вице-губернатор Юрий Бурлачко, чью кандидатуру избрали во время сессии ЗСК 28 сентября.