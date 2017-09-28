На Кубани досрочно прекращены полномочия двоих депутатов, скрывших имущество

Установлено, что два депутата Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района проигнорировали требования законодательства. При заполнении справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год они скрыли данные о находящихся в их собственности и в пользовании трёх автомобилях, семи автомобильных прицепов, 18 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 267 гектаров, двух домов и участков под ними, площадью свыше 540 кв. м.