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15:09 (мск), источник: Югополис

На Кубани досрочно прекращены полномочия двоих депутатов, скрывших имущество

Прокуратура Выселковского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности.

Установлено, что два депутата Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района проигнорировали требования законодательства. При заполнении справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год они скрыли данные о находящихся в их собственности и в пользовании трёх автомобилях, семи автомобильных прицепов, 18 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 267 гектаров, двух домов и участков под ними, площадью свыше 540 кв. м.

Прокуратурой в Совет депутатов сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого полномочия депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства, прекращены досрочно, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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