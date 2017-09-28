Правила предоставления участков южноуральским многодетным семьям ужесточили
Теперь, чтобы получить участок бесплатно, необходимо прожить в регионе не менее 5 лет.
Теперь, чтобы получить участок бесплатно, необходимо прожить в регионе не менее 5 лет.
Изменения в областной закон ужесточили правила предоставления бесплатного земельного участка многодетным семьям, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Обсуждение изменений вызвало бурную дискуссию на заседании Законодательного Собрания Челябинской области. Суть изменений в том, что теперь многодетным семьям. Чтобы получить участок, необходимо прожить на территории области не менее 5 лет. Прежняя редакция закона ограничивала этот срок 3 годами.
Многие депутаты раскритиковали это предложение, аргументируя свою позицию тем, что закон и так работает неэффективно, а любое его ужесточение ещё больше затруднит многодетным семьям процедуру получения участка. Такой подход, считают оппоненты, в условиях демографического кризиса неприемлем.
Тем не менее, изменения в закон внесли сразу в трёх чтениях.