Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Названы города с худшими дорогами в России
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Алексей Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в шутку - СМИ
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ: Клинцевич заявил о «зачистке» Донбасса со стороны США
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Правила предоставления участков южноуральским многодетным семьям ужесточили

Теперь, чтобы получить участок бесплатно, необходимо прожить в регионе не менее 5 лет.

Изменения в областной закон ужесточили правила предоставления бесплатного земельного участка многодетным семьям, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Обсуждение изменений вызвало бурную дискуссию на заседании Законодательного Собрания Челябинской области. Суть изменений в том, что теперь многодетным семьям. Чтобы получить участок, необходимо прожить на территории области не менее 5 лет. Прежняя редакция закона ограничивала этот срок 3 годами.

Многие депутаты раскритиковали это предложение, аргументируя свою позицию тем, что закон и так работает неэффективно, а любое его ужесточение ещё больше затруднит многодетным семьям процедуру получения участка. Такой подход, считают оппоненты, в условиях демографического кризиса неприемлем.

Тем не менее, изменения в закон внесли сразу в трёх чтениях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пострадавшие в аварии с поездом в Югре получат материальную помощь
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Россия опередила всех по росту числа долларовых миллионеров
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии на собак
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь