Кондратьев вернул должность первого вице-губернатора. Им станет Андрей Алексеенко

Источник: ЮГА.ру

Изменения в структуре администрации приняли на первой сессии Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва. Первым вице-губернатором станет Андрей Алексеенко.

Как сообщали Юга.ру, должность первого вице-губернатора Кондратьев упразднил в октябре 2015 года.

«Это мое принципиальное решение. На данном этапе я хочу сам максимально понять и контролировать ключевые отрасли экономики края. Поэтому право первого зама никому не передам — все решения оставляю за собой», — заявил тогда Кондратьев на сессии ЗСК, где принималось это решение.