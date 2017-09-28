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14:01 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев вернул должность первого вице-губернатора. Им станет Андрей Алексеенко

В штатном расписании администрации Краснодарского края появилась должность первого вице-губернатора.

Источник: ЮГА.ру

Изменения в структуре администрации приняли на первой сессии Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва. Первым вице-губернатором станет Андрей Алексеенко.

Как сообщали Юга.ру, должность первого вице-губернатора Кондратьев упразднил в октябре 2015 года.

«Это мое принципиальное решение. На данном этапе я хочу сам максимально понять и контролировать ключевые отрасли экономики края. Поэтому право первого зама никому не передам — все решения оставляю за собой», — заявил тогда Кондратьев на сессии ЗСК, где принималось это решение.

На должность первого заместителя главы администрации края в январе 2009 года был назначен Джамбулат Хатуов. В феврале 2016 года Хатуов был назначен замминистра сельского хозяства РФ, в апреле его повысили до первого заместителя.

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