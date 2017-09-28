Руководитель Управления Роскомнадзора по Волгоградской области покинул свой пост

Источник: РИАЦ

На данный момент исполняющим обязанности назначен его заместитель Владимир Михайлов.

Причины кадровых перестановок в ведомстве не комментируется. Однако, можно предположить, что они связаны с нареканиями на работу надзорного органа.

Напомним, в августе этого года в связи с тем, что в регионе расплодились нелегальные интернет-провайдеры, которые незаконно оккупировали крыши жилых домов, устанавливая там свое оборудование, к руководству Роскомнадзора возникли претензии. Такая деятельность не только наносит ущерб легальным операторам связи, но и представляет опасность для здоровья людей.