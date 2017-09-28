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13:22 (мск), источник: РИАЦ

Руководитель Управления Роскомнадзора по Волгоградской области покинул свой пост

Как стало известно РИАЦ, в соответствии с приказом Роскомназдора РФ свой пост покинул руководитель управления по Волгоградской области и республике Калмыкия Борис Киселев.

Источник: РИАЦ

На данный момент исполняющим обязанности назначен его заместитель Владимир Михайлов.

Причины кадровых перестановок в ведомстве не комментируется. Однако, можно предположить, что они связаны с нареканиями на работу надзорного органа.

Напомним, в августе этого года в связи с тем, что в регионе расплодились нелегальные интернет-провайдеры, которые незаконно оккупировали крыши жилых домов, устанавливая там свое оборудование, к руководству Роскомнадзора возникли претензии. Такая деятельность не только наносит ущерб легальным операторам связи, но и представляет опасность для здоровья людей.

2 августа на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка губернатор Андрей Бочаров раскритиковал работу регионального ведомства и потребовал в кратчайшие сроки навести порядок в использовании на территории Волгоградской области радиоэлектронных средств, установленных на высотных зданиях и сооружениях, и несущих угрозу безопасности людей. Но, судя по всему, проблема так и не была решена.

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