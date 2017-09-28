Власти Новосибирска планируют найти новый участок под ледовую арену в течение двух месяцев

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирска за два месяца определятся с новым участком под строительство ледовой арены общей площадью 35 тыс. кв. м к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Ранее арену на 12 тыс. человек планировалось строить в районе берега реки Обь. В окрестностях объекта планировалось разместить девять кварталов с площадками для спорта и прогулок. Горсовет не согласовал проект комплексной застройки. По мнению депутатов, строительство жилых и коммерческих зданий создаст на левом берегу Оби транспортный коллапс.