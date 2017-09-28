Председателем Губахинской думы переизбран Алексей Мазлов
Председателем думы Губахинского городского округа нового созыва переизбран Алексей Мазлов.
Председателем думы Губахинского городского округа нового созыва переизбран Алексей Мазлов.
По данным «Ъ», его кандидатуру поддержали все 16 присутствующих на заседании депутатов.
В этом году, в устав Губахи были внесены изменения, ликвидировавшие возможность избрания в думу по партийным спискам и все 20 депутатов выбирались по одномандатным округам. В итоге, 20 из 20 вакантных мандатов получила партия «Единая Россия».