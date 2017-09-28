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13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Председателем Губахинской думы переизбран Алексей Мазлов

Председателем думы Губахинского городского округа нового созыва переизбран Алексей Мазлов.

По данным «Ъ», его кандидатуру поддержали все 16 присутствующих на заседании депутатов.

В этом году, в устав Губахи были внесены изменения, ликвидировавшие возможность избрания в думу по партийным спискам и все 20 депутатов выбирались по одномандатным округам. В итоге, 20 из 20 вакантных мандатов получила партия «Единая Россия».

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