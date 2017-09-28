Минздрав Узбекистана обязал медучреждения заменить устаревшее оборудование

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка лицензирования медицинской деятельности» приказом министра здравоохранения утверждены критерии, определяющие степень морально устаревшего медицинского оборудования, сообщает «Норма».

Определено, что вновь создаваемые или переоснащаемые медорганизации независимо от формы собственности должны быть оснащены медицинским оборудованием, имеющимся в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике.

Эти организации могут использовать вновь созданное медицинское оборудование после его государственной регистрации. Установлено, что медорганизаций степень морально устаревшего медицинского оборудования определяется по году его производства. После истечения срока эксплуатации, указанного в техническом паспорте или ярлыке медицинского оборудования, оно считается морально устаревшим.

В случаях, когда срок эксплуатации не указан, оно считается морально устаревшим по истечении 15 лет с даты его производства. Если дата производства не указана, использовать такое медицинское оборудование запрещается.

Медорганизации должны заменить до 1 января 2023 года имеющееся у них медицинское оборудование без указания года производства и морально устаревшее медицинское оборудование.