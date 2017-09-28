Главой Лысьвы стал Александр Гончаров
ПЕРМЬ, 28 сентября, ФедералПресс. Новым главой Лысьвы стал бывший руководитель Лысьвенского района Александр Гончаров. За него проголосовало 14 из 18 присутствовавших депутатов городской думы.
ПЕРМЬ, 28 сентября, ФедералПресс. Новым главой Лысьвы стал бывший руководитель Лысьвенского района Александр Гончаров. За него проголосовало 14 из 18 присутствовавших депутатов городской думы.
За оппонента Гончарова, предпринимателя Всеволода Пузанова проголосовали два депутата.
Изначально, в конкурсе на место главы города участвовали 11 претендентов. Это был уже повторный конкурс. Предыдущий, прошедший 26 мая не состоялся, так как члены комиссии не смогли выбрать двух претендентов.