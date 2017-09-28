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16:50 (мск), источник: Югополис

Утверждены кандидатуры вице-губернаторов Краснодарского края

Кадровые решения были приняты на первой сессии шестого созыва ЗСК.

Источник: Югополис

Как ранее сообщал «Югополис», депутаты внесли изменения в структуру администрации края. В штатном расписании вновь появилась должность первого заместителя губернатора — им будет Андрей Алексеенко, работавший вице-губернатором по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Блок внутренней политики будет курировать 32-летний Алексей Копайгородский, ранее работавший вице-мэром Краснодара, а с весны 2017-го руководивший краевым департаментом внутренней политики.

Руководитель экономическим блоком будет 31-летний Василий Швец. Ранее он работал в управлении делами Президента РФ. В июле 2015 года стал советником губернатора Кубани, а 5 месяцев спустя был назначен руководителем краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Курировать вопросы, связанные с природными ресурсами, будет 34-летний Сергей Болдин, с июля 2015 года руководивший краевым департаментом имущественных отношений, а до этого также работавший в управлении делами Президента РФ.

Бывший глава Усть-Лабинского района и министр транспорта Краснодарского края 51-летний Анатолий Вороновский также становится вице-губернатором. Он будет отвечать за ТЭК и ЖКХ.

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