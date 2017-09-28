Украинский самолет нарушил воздушную границу Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 сен- Sputnik. МИД Беларуси вручил послу Украины ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси в четверг.

«28 сентября в МИД был приглашен посол Украины в РБ Игорь Кизим. По представлению министерства обороны Беларуси руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства РБ со стороны Украины самолетом «DA-42», — заявили в МИД.

Отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем, сказали в МИД.

«В ходе встречи было также отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины», — отметили в МИД.