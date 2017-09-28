Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Соловьев преподал урок истории польскому политологу
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Виктория Боня назвала имя будущего мужа
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
14:45 (мск), источник: Podrobno.uz

В Законодательной палате Узбекистана внедрят систему «Электронный парламент»

Систему «Электронный парламент» было решено создать на заседании «круглого стола» комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Систему «Электронный парламент» было решено создать на заседании «круглого стола» комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

Читайте также
Президент утвердил «дорожные карты» по развитию сотрудничества с ООН и международными финансовыми институтами

«Внедрение данного проекта повысит эффективность и прозрачность деятельности парламента, широкое внедрение в его работе главное место займут информационно-коммуникационные технологии. Он также будет способствовать действенности парламентского контроля за исполнительской дисциплиной местной власти», — указывается в сообщении пресс-службы палаты.

Участниками «круглого стола» детально изучены технические и сервисные возможности официальных сайтов палат Олий Мажлиса, определены необходимые меры по их модернизации в целях установления эффективной связи с избирателями.

В частности, высказаны предложения по совершенствованию корпоративной сети передачи данных органов представительной власти, эксплуатируемых систем электронного документооборота, формированию парламентских баз данных, электронных библиотек.

Отмечается, что проект комплексной системы «Электронный парламент» включает меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, IT-инфраструктуры, разработки и внедрения информационных систем и ресурсов, информационно-образовательной деятельности. По замыслу разработчиков, реализация данного проекта «сделает национальный парламент более открытым, создаст действенные механизмы его подотчетности перед обществом».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Узбекистан завоевал 131 медаль на V Азиатских играх
Дождались: в ташкентских автобусах заработает WI-FI
АСВ отозвало из суда иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь