В Законодательной палате Узбекистана внедрят систему «Электронный парламент»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Систему «Электронный парламент» было решено создать на заседании «круглого стола» комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.
«Внедрение данного проекта повысит эффективность и прозрачность деятельности парламента, широкое внедрение в его работе главное место займут информационно-коммуникационные технологии. Он также будет способствовать действенности парламентского контроля за исполнительской дисциплиной местной власти», — указывается в сообщении пресс-службы палаты.
Участниками «круглого стола» детально изучены технические и сервисные возможности официальных сайтов палат Олий Мажлиса, определены необходимые меры по их модернизации в целях установления эффективной связи с избирателями.
В частности, высказаны предложения по совершенствованию корпоративной сети передачи данных органов представительной власти, эксплуатируемых систем электронного документооборота, формированию парламентских баз данных, электронных библиотек.
Отмечается, что проект комплексной системы «Электронный парламент» включает меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, IT-инфраструктуры, разработки и внедрения информационных систем и ресурсов, информационно-образовательной деятельности. По замыслу разработчиков, реализация данного проекта «сделает национальный парламент более открытым, создаст действенные механизмы его подотчетности перед обществом».