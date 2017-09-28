В Законодательной палате Узбекистана внедрят систему «Электронный парламент»

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Систему «Электронный парламент» было решено создать на заседании «круглого стола» комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

«Внедрение данного проекта повысит эффективность и прозрачность деятельности парламента, широкое внедрение в его работе главное место займут информационно-коммуникационные технологии. Он также будет способствовать действенности парламентского контроля за исполнительской дисциплиной местной власти», — указывается в сообщении пресс-службы палаты.

Участниками «круглого стола» детально изучены технические и сервисные возможности официальных сайтов палат Олий Мажлиса, определены необходимые меры по их модернизации в целях установления эффективной связи с избирателями.

В частности, высказаны предложения по совершенствованию корпоративной сети передачи данных органов представительной власти, эксплуатируемых систем электронного документооборота, формированию парламентских баз данных, электронных библиотек.