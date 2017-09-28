Глеб Никитин пообещал преобразить Нижний Новгород к 800-летию города
Как заявил врио главы Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии представления его в должности, у него уже сложилось впечатление о регионе и Нижнем Новгороде в частности.
Как заявил врио главы Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии представления его в должности, у него уже сложилось впечатление о регионе и Нижнем Новгороде в частности.
«Да, я бывал здесь. Может быть, не столь часто, как хотелось бы, но даже до первого визита у меня уже были представления о регионе.
Кроме стратегических задач по
Знаю, что в 2021 году будет 800-летие города. Очень удачный срок, четыре года, чтобы к этому моменты подготовить город, чтобы он стал красавцем. И в городе было приятно встречать такой значимый юбилей.
Ранее сообщалось, что
Напомним, 26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева и назначил врио губернатора Глеба Никитина.