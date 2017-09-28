Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Проклова раскрыла причину смерти своих троих детей
СМИ: Виктория Боня рассекретила имя своего жениха
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
"Слезы душат": девушка погибшего Клинаева о трагедии
СМИ: Лорак в платье с эффектом обнаженного тела
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
18:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глеб Никитин пообещал преобразить Нижний Новгород к 800-летию города

Как заявил врио главы Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии представления его в должности, у него уже сложилось впечатление о регионе и Нижнем Новгороде в частности.

Источник: РИА "Новости"

«Да, я бывал здесь. Может быть, не столь часто, как хотелось бы, но даже до первого визита у меня уже были представления о регионе. Во-первых, это Волга. Говорю это совершенно искренне. Для меня это не абстрактное понятие. Во-вторых, конечно, это газ, промышленность, военная история. Всегда Горький производил впечатление огромной значимости для страны. Как некое сердце страны, которое заставляет течь кровь по венам во все времена, даже самые-самые тяжёлые», — подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме стратегических задач по социально-экономическому развитию региона, которые он сам поставил перед собой, а также подготовки к чемпионату мира по футболу и выборов президента в 2018 году, которые ему поставил полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Глеб Никитин отметил, что займётся и благоустройством столицы региона к юбилею в 2021 году.

Знаю, что в 2021 году будет 800-летие города. Очень удачный срок, четыре года, чтобы к этому моменты подготовить город, чтобы он стал красавцем. И в городе было приятно встречать такой значимый юбилей.
Глеб Никитин

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Валерий Шанцев в напутствии на церемонии представления посоветовал Никитину опираться на существующую команду и пожелал со временем также запеть «Сормовскую лирическую».

Напомним, 26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева и назначил врио губернатора Глеба Никитина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Журналисты нашли офис «ВИМ-Авиа» в посёлке Богатые Сабы
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь