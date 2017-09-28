Глеб Никитин пообещал преобразить Нижний Новгород к 800-летию города

«Да, я бывал здесь. Может быть, не столь часто, как хотелось бы, но даже до первого визита у меня уже были представления о регионе. Во-первых, это Волга. Говорю это совершенно искренне. Для меня это не абстрактное понятие. Во-вторых, конечно, это газ, промышленность, военная история. Всегда Горький производил впечатление огромной значимости для страны. Как некое сердце страны, которое заставляет течь кровь по венам во все времена, даже самые-самые тяжёлые», — подчеркнул Глеб Никитин.