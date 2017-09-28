Рустэм Хамитов предложил развивать международную и межрегиональную кооперацию

— В нашей республике, где около 40 процентов населения проживает в сельской местности, большую долю в сельхозпроизводстве занимают личные подворья. Мы понимаем, что тяжко выйти на рынок, начинать самостоятельно работать. А скооперировавшись вместе, они, конечно, могут делать уже совсем другие дела, расширить свои возможности для роста, увеличить объёмы продаж, повысить качество продукции, вырасти в крепкие бизнес-структуры, — сказал Рустэм Хамитов. — В этом смысле нам нужна и международная кооперация. Надо подумать о создании международных или межрегиональных кооперативов, которые могли бы, конечно же, здорово продвигать в том числе агропромышленные производства.