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14:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов предложил развивать международную и межрегиональную кооперацию

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов предложил развивать международную и межрегиональную кооперацию. Об этом он заявил на пленарном заседании Третьего Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который проходит в Уфе.

— В нашей республике, где около 40 процентов населения проживает в сельской местности, большую долю в сельхозпроизводстве занимают личные подворья. Мы понимаем, что тяжко выйти на рынок, начинать самостоятельно работать. А скооперировавшись вместе, они, конечно, могут делать уже совсем другие дела, расширить свои возможности для роста, увеличить объёмы продаж, повысить качество продукции, вырасти в крепкие бизнес-структуры, — сказал Рустэм Хамитов. — В этом смысле нам нужна и международная кооперация. Надо подумать о создании международных или межрегиональных кооперативов, которые могли бы, конечно же, здорово продвигать в том числе агропромышленные производства.

Руководитель региона отметил, что сто лет назад кооперативное движение в России зарождалось в Сибири, где кооператоры производили молочную продукцию, которую в дальнейшем успешно реализовывали. Опираясь на исторический опыт, Рустэм Хамитов предложил губернатору Омской области создать межрегиональный агропромышленный кооператив.

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