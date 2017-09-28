Сергей Левченко: Корея входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что на протяжении ряда лет Республика Корея входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области, а сотрудничество с провинцией Кёнсанбук-до будет продолжено в области фармацевтики и медицинского туризма. Об этом было сказано на встрече губернатора Сергея Левченко и губернатора Ким Кван Ён накануне, 27 сентября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Делегация корейской провинции прибыла с ответным визитом. Напомним, в 2016 году регионы отметили 20-летний юбилей установления побратимских связей. Тогда же состоялись взаимные бизнес-миссии деловых кругов. Летом прошлого года делегация Приангарья, которую возглавил Сергей Левченко, провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала региона в провинции Кёнсанбук-до.

«Готовность к взаимовыгодному сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Корея подтверждена на самом высоком уровне. На протяжении ряда лет Республика Корея входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области. Надеюсь, что визит вашей делегации в наш регион станет дополнительным стимулом для дальнейшего сотрудничества между Приангарьем и провинцией Кёнсанбук-до», — отметил Сергей Левченко.

Стороны договорились рассмотреть перспективы по созданию проектов в области фармацевтики и продолжить развивать такое направление, как медицинский туризм. Кроме того, регионы намерены активизировать сотрудничество по обмену молодежными делегациями. Накануне глава корейской провинции посетил Иркутский государственный университет.

Как рассказал Сергей Левченко, студенты Приангарья приняли участие в международном культурном молодежном лагере, а молодые лучники Иркутской области провели совместные тренировки с корейскими спортсменами на базе женской специализированной школы по стрельбе из лука города Ечон. В ходе беседы Сергей Левченко предложил представителям молодежной делегации провинции Кёнсанбук-до принять участие в лагере «Байкал-2020» в следующем году.

«Иркутская область — это не только культурный центр Сибири, но также центр транспортной логистики. И в плане развития международных связей роль региона очень важна. Мы готовы работать над развитием наших связей, основываясь на высоком взаимном доверии», — отметил господин Ким Кван Ён.

На встрече речь шла и об итогах прошедшего в Иркутской области Байкальского международного экологического водного форума.