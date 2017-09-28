Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Ряд пенсионных фондов РФ столкнулись с резким падением доходов
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
14:35 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский о реконструкции сквера «Семейный»: Такие объекты должны появляться во всех районах города

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 28 сентября, оценил проведенную реконструкцию сквера «Семейный» и прилегающей территории пруда «Девичьи слезы» в Ленинском районе Челябинска.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Работы проведены на качественном уровне, на территории появилась законченность. Она сейчас по воплощению близка к тому, какой я увидел ее развитие, побывав здесь в первый раз. Такие объекты должны появляться во всех районах города, и необходимо прилагать усилия на поддержания на них порядка», — отметил Борис Дубровский.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, для проведения благоустройства были выделены денежные средства в размере 34,7 миллионов рублей: 20,3 миллиона рублей — из федерального бюджета, остальные — из областного.

Первая очередь реконструкции сквера была завершена три года назад, тогда Борис Дубровский поставил новую задачу перед городскими властями по благоустройству местности вокруг водоема. За это время была проведена очистка пруда, формирование велодорожек и тропинок для прогулок, газонов, пляжной зоны, высадка деревьев и кустарников. Украшением сквера стал новый фонтан с подсветкой, установленный в пруду «Девичьи слезы».

Также губернатор осмотрел монастырскую заимку «Плодушка», которая находится рядом со сквером «Семейный», и познакомился с перспективами развития этой территории. «Плодушка» развивается с конца XIX века как подворье женского монастыря. Послушницами заложен фруктовый сад, организованы посадки редких для нашей местности деревьев: остролистных кленов, абрикосов, маньчжурского ореха. По данным исследований челябинских ученых, на территории «Плодушки» сохранилось 64 вида редких для Южного Урала растений. Старейшим деревьям — более ста лет, и они до сих пор плодоносят. Борис Дубровский отметил необходимость формирования концепции развития этой территории, которая должна исключать жилую и коммерческую застройку уникальной местности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Челябинской области КПРФ и эсеры выступили против изменения правил предоставления бесплатных земель
АСВ отозвало из суда иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь