Борис Дубровский о реконструкции сквера «Семейный»: Такие объекты должны появляться во всех районах города

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Работы проведены на качественном уровне, на территории появилась законченность. Она сейчас по воплощению близка к тому, какой я увидел ее развитие, побывав здесь в первый раз. Такие объекты должны появляться во всех районах города, и необходимо прилагать усилия на поддержания на них порядка», — отметил Борис Дубровский.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, для проведения благоустройства были выделены денежные средства в размере 34,7 миллионов рублей: 20,3 миллиона рублей — из федерального бюджета, остальные — из областного.

Первая очередь реконструкции сквера была завершена три года назад, тогда Борис Дубровский поставил новую задачу перед городскими властями по благоустройству местности вокруг водоема. За это время была проведена очистка пруда, формирование велодорожек и тропинок для прогулок, газонов, пляжной зоны, высадка деревьев и кустарников. Украшением сквера стал новый фонтан с подсветкой, установленный в пруду «Девичьи слезы».