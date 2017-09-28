Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа

Источник: РИА "Новости"

«Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Кошина И. В. по собственному желанию», — говорится в тексте указа.

Этим же указом президент назначил Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на пост главы региона.

Утром в четверг РБК сообщил, что Кошин в ближайшее время подаст в отставку. По данным издания, в администрации президента разработаны новые критерии эффективности глав регионов, среди них — динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликтов элит и коррупционных скандалов.

«Так, федеральный центр обращал внимание главы НАО на проблемы с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низкие темпы строительства социальных объектов в автономной области, утверждал федеральный чиновник в беседе с РБК», — говорилось в материале издания.