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14:38 (мск), источник: Интерфакс

Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Кошина И. В. по собственному желанию», — говорится в тексте указа.

Этим же указом президент назначил Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на пост главы региона.

Утром в четверг РБК сообщил, что Кошин в ближайшее время подаст в отставку. По данным издания, в администрации президента разработаны новые критерии эффективности глав регионов, среди них — динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликтов элит и коррупционных скандалов.

«Так, федеральный центр обращал внимание главы НАО на проблемы с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низкие темпы строительства социальных объектов в автономной области, утверждал федеральный чиновник в беседе с РБК», — говорилось в материале издания.

Три часа назад в пресс-службе администрации НАО «Интерфаксу» заявили, что Кошин продолжает исполнять свои обязанности, и отказались комментировать слухи о его отставке.

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Во время загрузки произошла ошибка.
26 сентября© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
DAVITH ARMANI
Ещё бы Голубева в Ростовской области снять за его друзьей кинувших на долевом строительстве 3400 человек ООО стройстарт от ООО рассветстройинвест и ООО...
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