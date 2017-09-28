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17:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Генпрокурор Юрий Чайка вручил государственные награды работникам прокуратуры Приангарья

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка вручил государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам прокуратуры Иркутской области. Областная прокуратура отмечает 80-летие со дня образования сегодня, 28 сентября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, состоялось в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского. В нем приняли участие генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель Думы Иркутска Ирина Ежова.

«В основе истории прокуратуры Иркутской области лежит самоотверженный труд нескольких поколений. Она была образована в один из самых сложных периодов в жизни страны. При этом иркутские прокуроры всегда стояли на страже права и справедливости. Все достижения были бы невозможными без ежедневного труда каждого из сотрудников. Безусловно, я с особой благодарностью обращаюсь к ветеранам: на ваши опыт и знания опирается новое поколение, видя в вас ориентир и образец выполнения служебных обязанностей», — сказал Юрий Чайка.

Глава региона Сергей Левченко, в свою очередь, подчеркнул, что работники прокуратуры вносят весомый вклад в совершенствование законодательства Иркутской области, обеспечивают соответствие областных нормативных правовых актов федеральным законам.

«Сегодня мы видим результаты вашего труда на основных, наиболее актуальных направлениях деятельности — таких, как обеспечение единого правового пространства, координация деятельности по борьбе с преступностью, укрепление правовой дисциплины, защита граждан. Работники прокуратуры зарекомендовали себя ответственными и высокопрофессиональными сотрудниками, с честью выполняющими свой гражданский и служебный долг. Взаимодействие с органами власти всех уровней позволяет вам эффективно решать вопросы по обеспечению верховенства закона», — сказал глава региона.

Также Сергей Левченко подчеркнул, что работникам прокуратуры было бы очень сложно достичь таких профессиональных высот, если бы рядом не находились уважаемые ветераны.

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