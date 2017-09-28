Пермский край станет мировым центром добровольчества
С 22 по 23 ноября в Перми в шестой раз пройдет крупнейшее мероприятие в сфере добровольчества и социальных инноваций — Международный форум «Доброволец России 2017».
С 22 по 23 ноября в Перми в шестой раз пройдет крупнейшее мероприятие в сфере добровольчества и социальных инноваций — Международный форум «Доброволец России 2017».
Форум объединит представителей некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, образовательных учреждений, СМИ, лидеров общественного мнения из всех регионов России, а также экспертов из 15 зарубежных стран.
Практический опыт, устойчивые социальные технологии и программы, образовательные и интерактивные площадки будут посвящены центральной теме — достижению Целей устойчивого развития, провозглашенных ООН.
Участники Форума представят: проекты в сфере добровольчества и благотворительности; эффективные примеры социального предпринимательства; рабочие модели межсекторного взаимодействия; результативные инклюзивные программы; технологии продвижения добровольчества в информационном пространстве и многое другое.
В завершение форума пройдет Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». В рамках кинофестиваля будут представлены и награждены лучшие работы режиссеров из России и зарубежных стран, вручены знаки общественного признания «Доброволец России-2017».
Организаторами форума выступают: Правительство Пермского края, Пермский центр развития добровольчества, Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
Заявки на участие принимаются до 29 октября 2017 года на официальном сайте Международного форума «Доброволец России 2017».