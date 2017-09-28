Пермский край станет мировым центром добровольчества

Форум объединит представителей некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, образовательных учреждений, СМИ, лидеров общественного мнения из всех регионов России, а также экспертов из 15 зарубежных стран.

Практический опыт, устойчивые социальные технологии и программы, образовательные и интерактивные площадки будут посвящены центральной теме — достижению Целей устойчивого развития, провозглашенных ООН.



Участники Форума представят: проекты в сфере добровольчества и благотворительности; эффективные примеры социального предпринимательства; рабочие модели межсекторного взаимодействия; результативные инклюзивные программы; технологии продвижения добровольчества в информационном пространстве и многое другое.



В завершение форума пройдет Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». В рамках кинофестиваля будут представлены и награждены лучшие работы режиссеров из России и зарубежных стран, вручены знаки общественного признания «Доброволец России-2017».



Организаторами форума выступают: Правительство Пермского края, Пермский центр развития добровольчества, Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.