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17:02 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские власти заверили ФИФА, что стадион ЧМ-2018 будет готов в срок

Глава комиссии ФИФА отметил, что основная задача сейчас — это обустройство футбольного поля.

Источник: AP 2017

Власти Самарской области заверили комиссию ФИФА, что стадион «Самара Арена» будет завершен в срок, пишет Р-Спорт со ссылкой на директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита.

«Можно сказать, что задержки по срокам существуют, поскольку очень сложные конструкции крыши на этом стадионе. Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей города и губернатора о том, что все работы будут завершены в срок», — сказал Смит.

Также глава комиссии ФИФА добавил, что основная задача сейчас — это обустройство футбольного поля. До зимы там должны убрать временные конструкции, поддерживающие кровлю, и уложить газон.

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