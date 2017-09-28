Самарские власти заверили ФИФА, что стадион ЧМ-2018 будет готов в срок
Глава комиссии ФИФА отметил, что основная задача сейчас — это обустройство футбольного поля.
Глава комиссии ФИФА отметил, что основная задача сейчас — это обустройство футбольного поля.
Власти Самарской области заверили комиссию ФИФА, что стадион «Самара Арена» будет завершен в срок, пишет
«Можно сказать, что задержки по срокам существуют, поскольку очень сложные конструкции крыши на этом стадионе. Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей города и губернатора о том, что все работы будут завершены в срок», — сказал Смит.
Также глава комиссии ФИФА добавил, что основная задача сейчас — это обустройство футбольного поля. До зимы там должны убрать временные конструкции, поддерживающие кровлю, и уложить газон.