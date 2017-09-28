Самарские власти заверили ФИФА, что стадион ЧМ-2018 будет готов в срок

Власти Самарской области заверили комиссию ФИФА, что стадион «Самара Арена» будет завершен в срок, пишет Р-Спорт со ссылкой на директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита.

«Можно сказать, что задержки по срокам существуют, поскольку очень сложные конструкции крыши на этом стадионе. Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей города и губернатора о том, что все работы будут завершены в срок», — сказал Смит.