МВД России предлагает брать отпечатки пальцев на границе
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова предложила проводить дактилоскопию и фотографирование сразу на границе.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова предложила проводить дактилоскопию и фотографирование сразу на границе.
«МВД создает огромный ресурс, пользуется базами и ЕврАзЭс и базами дальнего зарубежья, но мы сначала всех пускаем, а потом начинаем их отлавливать, искать. На мой взгляд, этот процесс фотографирования и дактилоскопии логично было бы вынести на границу», — цитирует слова Кирилловой РИА Новости.
По ее словам, необходимо еще обсудить, кто конкретно будет брать отпечатки пальцев и делать фотографии: «Погранслужба ФСБ или
«Наверное, любой теракт обойдется дороже, чем оборудование соответственным образом границ», — заключила она.
В 2016 году Кириллова уже выступала с предложением повысить эффективность миграционного законодательства в России. Она отмечала необходимость усилить контроль за въезжающими иностранцами непосредственно в приграничных территориях и на пунктах пропуска, а также переместив туда часть сервисов по проверке и оформлению разрешительных документов.