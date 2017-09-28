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16:30 (мск), источник: Sputnik

МВД России предлагает брать отпечатки пальцев на границе

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова предложила проводить дактилоскопию и фотографирование сразу на границе.

Источник: Sputnik

«МВД создает огромный ресурс, пользуется базами и ЕврАзЭс и базами дальнего зарубежья, но мы сначала всех пускаем, а потом начинаем их отлавливать, искать. На мой взгляд, этот процесс фотографирования и дактилоскопии логично было бы вынести на границу», — цитирует слова Кирилловой РИА Новости.

По ее словам, необходимо еще обсудить, кто конкретно будет брать отпечатки пальцев и делать фотографии: «Погранслужба ФСБ или кто-то еще».

«Наверное, любой теракт обойдется дороже, чем оборудование соответственным образом границ», — заключила она.

В 2016 году Кириллова уже выступала с предложением повысить эффективность миграционного законодательства в России. Она отмечала необходимость усилить контроль за въезжающими иностранцами непосредственно в приграничных территориях и на пунктах пропуска, а также переместив туда часть сервисов по проверке и оформлению разрешительных документов.

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