МВД России предлагает брать отпечатки пальцев на границе

Источник: Sputnik

«МВД создает огромный ресурс, пользуется базами и ЕврАзЭс и базами дальнего зарубежья, но мы сначала всех пускаем, а потом начинаем их отлавливать, искать. На мой взгляд, этот процесс фотографирования и дактилоскопии логично было бы вынести на границу», — цитирует слова Кирилловой РИА Новости.

По ее словам, необходимо еще обсудить, кто конкретно будет брать отпечатки пальцев и делать фотографии: «Погранслужба ФСБ или кто-то еще».

«Наверное, любой теракт обойдется дороже, чем оборудование соответственным образом границ», — заключила она.