ГУВД: Писателя Отахонова задержали в аэропорту в связи с тем, что он объявлен в розыск

Источник: Kommersant.uz

По словам заместителя начальника ГУВД Ташкента, начальника Следственного управления Дониёра Ташходжаева, писатель был задержан сразу по прибытии, поскольку официально находился в розыске.

— В отношении Отахонова Нурулло 11 мая было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан). По данному делу был проведен ряд следственных действий, и ему было заочно предъявлено обвинение по статье 159 части 1, статье 244−1 части 3, пункту «г», в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск, — сказал Дониёр Ташходжаев.

По словам замначальника ГУВД, по уголовному делу не имеется ни одного документа об его обращении о применении, к примеру, амнистии, прощения или о том, что он прибывает в республику, об изменении меры пресечения.

— Пока ведется следствие. Мы будем проводить следственные мероприятия, если нужно, будем назначать дополнительную экспертизу. Если его вина не подтвердится или если его действия будут подпадать под действие акта амнистии, мы, естественно, в соответствии с законом примем решение, — отметил Дониёр Ташходжаев.

Отметим, статей 159, частью 1 за публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя, захвату власти или отстранению от власти законно избранных или назначенных представителей власти либо к неконституционному нарушению единства территории Республики Узбекистан, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого же содержания предусматривается наказание в виде штрафа до 600 МРЗП или ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.