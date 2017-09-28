Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигал дал "резкое" интервью о России и США
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Михалков прокомментировал рекламный ролик об открытии барбершопа
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
В центре скандала: Украину поймали на международном преступлении
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Виктория Боня назвала имя будущего мужа
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
"Слезы душат": девушка погибшего Клинаева о трагедии
СМИ: Лорак в платье с эффектом обнаженного тела
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
16:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Главой Грибановского района стала учитель начальных классов

Главой Грибановского района стала учитель начальных классов Светлана Ширинкина в четверг, 28 сентября. Депутаты выбрали ее также председателем районного Совета народных депутатов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райсовете.

Источник: Reuters

На должность также претендовал руководитель сельхозпредприятия Сергей Наумов. Голосование проходило тайно. За Светлану Ширинкину проголосовали 18 депутатов, за Сергея Наумова — 12. Заместителем Светланы Ширинкиной тайным голосованием выбрали Сергея Ткаченко.

— Если каждый человек на своем месте будет хорошо делать свое дело, то и в стране все будет хорошо. Мы должны оправдать доверие людей, которые нас выбрали, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Светлана Ширинкина.

Выборы депутатов районного Совета VI созыва прошли в единый день голосования 10 сентября. На 30 депутатских мандатов претендовали 135 кандидатов. В новом составе районного Совета 24 депутата представляют партию «Единая Россия», 5 — КПРФ и 1 — ЛДПР.

Справка РИА «Воронеж»

Светлана Ширинкина родилась в поселке Грибановский в 1971 году. В 1992 году окончила с отличием Борисоглебский педагогический институт. Работает учителем начальных классов в Грибановской средней школе № 3. Педагогический стаж — 25 лет. Награждена почетными грамотами Министерства образования. В 2012 году вошла в число 500 лучших учителей России. Была депутатом Грибановского городского поселения двух созывов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Место бывшего главы райадминистрации под Воронежем заняла его заместитель
Власти выделили на помощь «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь