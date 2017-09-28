Главой Грибановского района стала учитель начальных классов

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На должность также претендовал руководитель сельхозпредприятия Сергей Наумов. Голосование проходило тайно. За Светлану Ширинкину проголосовали 18 депутатов, за Сергея Наумова — 12. Заместителем Светланы Ширинкиной тайным голосованием выбрали Сергея Ткаченко.

— Если каждый человек на своем месте будет хорошо делать свое дело, то и в стране все будет хорошо. Мы должны оправдать доверие людей, которые нас выбрали, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Светлана Ширинкина.

Выборы депутатов районного Совета VI созыва прошли в единый день голосования 10 сентября. На 30 депутатских мандатов претендовали 135 кандидатов. В новом составе районного Совета 24 депутата представляют партию «Единая Россия», 5 — КПРФ и 1 — ЛДПР.

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