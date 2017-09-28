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17:29 (мск), источник: Sputnik.by

Президент потребовал трудоустроить Ананич

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал трудоустроить экс-министра информации Лилию Ананич, об этом он сказал в четверг в ходе назначения новым главой ведомства Александра Карлюкевича.

Президент в четверг назначил новым министром информации Беларуси писателя и журналиста Карлюкевича, а также произвел ряд иных кадровых перестановок.

«Мы не можем ей предъявить какие-то чрезвычайные претензии и отстранить от должности. Мы должны четко понимать, что она будет работать на другом участке. Вы мне потом доложите, куда предлагаете ее трудоустроить», — поручил Лукашенко главе своей администрации Наталье Кочановой.

Ананич работает в государственных органах с 1992 года — трудилась в министерстве культуры и печати, позже — в Государственном комитете по печати, а с 2001 года заняла пост замминистра информации, возглавила Мининформ в 2014-м.

Новый министр информации Карлюкевич до прихода в ведомство несколько лет возглавлял газету и издательский дом «Звязда», до этого некоторое время — издательство «Литература и искусство». В разные годы он работал в «Чырвонай змене», «СБ. Беларусь Сегодня» и других изданиях.

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