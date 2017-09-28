Президент потребовал трудоустроить Ананич

Президент в четверг назначил новым министром информации Беларуси писателя и журналиста Карлюкевича, а также произвел ряд иных кадровых перестановок.

«Мы не можем ей предъявить какие-то чрезвычайные претензии и отстранить от должности. Мы должны четко понимать, что она будет работать на другом участке. Вы мне потом доложите, куда предлагаете ее трудоустроить», — поручил Лукашенко главе своей администрации Наталье Кочановой.

Ананич работает в государственных органах с 1992 года — трудилась в министерстве культуры и печати, позже — в Государственном комитете по печати, а с 2001 года заняла пост замминистра информации, возглавила Мининформ в 2014-м.