Президент потребовал трудоустроить Ананич
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал трудоустроить
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал трудоустроить
Президент в четверг назначил новым министром информации Беларуси писателя и журналиста Карлюкевича, а также произвел ряд иных кадровых перестановок.
«Мы не можем ей предъявить
Ананич работает в государственных органах с 1992 года — трудилась в министерстве культуры и печати, позже — в Государственном комитете по печати, а с 2001 года заняла пост замминистра информации, возглавила Мининформ в 2014-м.
Новый министр информации Карлюкевич до прихода в ведомство несколько лет возглавлял газету и издательский дом «Звязда», до этого некоторое время — издательство «Литература и искусство». В разные годы он работал в «Чырвонай змене», «СБ. Беларусь Сегодня» и других изданиях.