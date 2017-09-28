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18:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сергей Лавров посетит Казахстан в октябре

АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале октября посетит Казахстан, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.

Источник: Sputniknews.kz

«Шестого октября в честь 25-летия установления отношений между Россией и Казахстаном министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом», — заявила Захарова на брифинге.

По ее информации, на переговорах стороны рассмотрят актуальные вопросы стратегического партнерства между двумя странами.

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