Сергей Лавров посетит Казахстан в октябре
АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале октября посетит Казахстан, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.
АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале октября посетит Казахстан, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.
«Шестого октября в честь 25-летия установления отношений между Россией и Казахстаном министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом», — заявила Захарова на брифинге.
По ее информации, на переговорах стороны рассмотрят актуальные вопросы стратегического партнерства между двумя странами.