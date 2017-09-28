Полтавченко высказался за передачу Исаакиевского собора РПЦ
В 2015 году Смольный не отказывал РПЦ, а просто отложил этот вопрос.
В 2015 году Смольный не отказывал РПЦ, а просто отложил этот вопрос.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает, что Исаакиевский собор должен быть передан РПЦ.
— Вопрос с Исаакиевским собором был решен, и он остался решенным, для меня лично как для губернатора, — заявил он в интервью «Новой газете в Санкт-Петербурге».
Как отмечает
Ситуация была по-настоящему кризисная, все очень напряженно, в том числе и с бюджетом. Ряд углеводородных компаний, которые платят налоги здесь, в Санкт-Петербурге, заявили, что будут отзывать налоговые платежи.
— И тут из