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17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Полтавченко высказался за передачу Исаакиевского собора РПЦ

В 2015 году Смольный не отказывал РПЦ, а просто отложил этот вопрос.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает, что Исаакиевский собор должен быть передан РПЦ.

— Вопрос с Исаакиевским собором был решен, и он остался решенным, для меня лично как для губернатора, — заявил он в интервью «Новой газете в Санкт-Петербурге».

Градоначальник высказал уверенность в том, что город обязан выполнять федеральный закон № 327 о передаче религиозного имущества.

Как отмечает Санкт-Петербург.ру, в 2015 году Смольный не отказывал РПЦ, а просто отложил этот вопрос.

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Ситуация была по-настоящему кризисная, все очень напряженно, в том числе и с бюджетом. Ряд углеводородных компаний, которые платят налоги здесь, в Санкт-Петербурге, заявили, что будут отзывать налоговые платежи.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

— И тут из Санкт-Петербургской епархии поступает запрос о передаче собора в их ведение… У города с финансами туго, бизнес сворачивается, у людей денег нет. Есть ли у Санкт-Петербургской епархии деньги на содержание, на реставрацию? Нельзя же передать, а потом разбираться, — отметил губернатор.

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