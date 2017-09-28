Губернатор Омской области рассказал главе Башкирии о сабантуях в Сибири

Источник: РИА "Новости"

Рустэм Хамитов отметил, что Башкортостан и Омская область похожи по структуре экономики.

«Вообще говоря, Омская область и Башкортостан похожи: нефтехимия, нефтепереработка. Вы перерабатываете 20 млн тонн, мы чуть больше. Но порядок цифр тот же. Кроме того, у нас очень похожи агропромышленные производства. Мы — интересные территории с точки зрения производства зерна, сельскохозяйственной продукции. Так что будем трудиться, двигаться вперед», — сказал глава Башкирии.

Виктор Назаров рассказал, что в Омской области живут представители 120 народов, в том числе башкиры. На вопрос Хамитова, проводятся ли сабантуи, губернатор ответил, что проводятся и собирают много гостей.

«Конечно. Они проходят на высоком уровне. Борьба на поясах и т. д. — все это мы делаем. Собирается до 5 тысяч человек. Это очень значимое событие. Это тоже одно из направлений, которое надо обязательно развивать. Поддержка национальных традиций сегодня очень важна», — сказал Назаров.