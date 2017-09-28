Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
21:54 (мск), источник: РБК

В Москве начали внедрять систему распознавания лиц

Власти Москвы начали внедрять систему распознавания лиц в городские камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу столичного департамента информационных технологий Артема Ермолаева.

По словам Ермолаева, система будет внедрена для выявления предполагаемых преступников и повышения безопасности в городе. В Москве работает 170 тыс. камер видеонаблюдения.

С 2012 года камеры уже записали более 20 млн часов видео.

«Вскоре мы поняли, что не можем обрабатывать такие объемы данных силами сотрудников полиции. Нам был необходим искусственный интеллект, чтобы помочь нам в поисках того, что нам требуется», — сказал Ермолаев. По его словам, правительство Москвы тратит около 5 млрд руб. в год на поддержание работы камер видеонаблюдения.

Читайте также
Глава МЧС: «Безопасный город» должен иметь доступ к камерам наблюдения на ЧМ-2018
Он отметил, что внедрение системы распознавания лиц утроит эти расходы. Поэтому технология будет применяться только в тех районах города, где она будет наиболее востребована.

В декабре 2016 года Ермолаев рассказал РБК, что власти столицы в 2017 году начнут второй этап тестирования системы распознавания лиц для городских камер видеонаблюдения. По его словам, итоги первого испытания показали, что система оказалась слишком затратной.

«Камеры городского видеонаблюдения динамические: они двигаются вправо-влево, приближаются и удаляются. В таких условиях добиться даже распознавания 60−70% изображений крайне сложно. Результат в 30% уже космический», — отметил глава департамента.

В ведомстве отмечали, что в 2015 году с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 1,7 тыс. преступлений, а москвичи подали 8 тыс. заявок на бронирование архива видеоматериалов, снятых камерами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Журналисты нашли офис «ВИМ-Авиа» в посёлке Богатые Сабы
Посол США Теффт покинул Москву
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
ИГ опубликовало новую речь Абу-Бакра аль-Багдади
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Даниила Квята позвали в другую гоночную серию 26 сентября российский пилот был выведен из состава команды Toro Rosso и заменен на французского гонщика Пьера Гасли
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь