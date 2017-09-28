Поклонская сообщила об увольнении прокуроров Крыма из-за «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

Об этом Поклонской, по ее словам, сообщили сами пострадавшие. Представители крымской прокуратуры получили установки, что «реагировать им на фильм “Матильда” нежелательно», рассказала депутат журналистам.

— Те принципиальные прокуроры, которые «ослушались» этого неофициального пожелания, например, в республике Крым — сегодня пострадали, — сказала парламентарий.

«Они не боялись в период референдума в Крыму, они выполняли свой долг. Сегодня они пострадали за такую же принципиальную позицию по защите нашей Родины и людей», — сравнила экс-прокурор Крыма.