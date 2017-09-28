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18:10 (мск), источник: "Российская газета"

Поклонская сообщила об увольнении прокуроров Крыма из-за «Матильды»

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» продолжается. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о том, что крымских прокуроров, выступивших против «Матильды», уволили и лишили гражданства.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Поклонской, по ее словам, сообщили сами пострадавшие. Представители крымской прокуратуры получили установки, что «реагировать им на фильм “Матильда” нежелательно», рассказала депутат журналистам.

— Те принципиальные прокуроры, которые «ослушались» этого неофициального пожелания, например, в республике Крым — сегодня пострадали, — сказала парламентарий.

«Они не боялись в период референдума в Крыму, они выполняли свой долг. Сегодня они пострадали за такую же принципиальную позицию по защите нашей Родины и людей», — сравнила экс-прокурор Крыма.

Ранее Поклонская обратилась в прокуратуру Крыма с требованием запретить показ фильма.

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