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11:22 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вручил благодарственные письма учителям

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вручил благодарственные письма учителям и педагогам дополнительного образования. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 28 сентября 2017 года.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

«Если вы спросите у родителей, что самое главное в процессе обучения, я думаю, каждый скажет, что это учитель, который большую часть времени проводит с нашими детьми, дает им знания, опыт и воспитывает будущих граждан нашего города, нашей страны. Цифры — это упрямые вещи. Летом этого года мы наградили 584 выпускника золотыми медалями. Такого результата в городе не было никогда. Это говорит о том, что нижегородские учителя умеют мотивировать школьников на достижение самых высоких целей», — сказал Белов.

Заместитель главы города Михаил Кузнецов отметил, что традиционное торжественное мероприятие — это важное звено в системе получения обратной связи, возможность услышать практические советы лучших учителей о том, как сделать систему образования эффективнее, интереснее, современнее.

«При слове учитель возникают самые позитивные, самые теплые эмоции. В преддверии Международного дня учителя мы традиционного подводим итоги и награждаем лучших педагогов. Лучшие учителя — это те педагоги, которые сумели не просто сообщить своим ученикам знания, а еще и привить интерес и любовь к своему предмету, к знаниям. Такие измеримые показатели, как количество золотых медалей и полученных грантов — это материальное подтверждение качественной и светлой ежедневной работы наших учителей», — подчеркнул Кузнецов.

Награды получили 32 педагога, которые неоднократно побеждали в приоритетном национальном проекте «Образование», были удостоены гранта президента РФ и губернатора Нижегородской области, придумали и внедрили уникальные образовательные программы, подготовили лауреатов и победителей международных олимпиад. Также были награждены выдающиеся работники художественных, спортивных и музыкальных школ.

В Нижнем Новгороде работают больше 14 тысяч педагогов, больше шести тысяч из них — учителя средних школ.

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