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19:03 (мск), источник: Noi.md

Новые подробности в деле председателя Дубоссарского района

Прокуратура по борьбе с коррупцией предъявила сегодня обвинение председателю Дубасарского района, задержанного два дня назад по обвинению в злоупотребление служебным положением с причинением значительного ущерба общественным интересам и превышении должностных обязанностей, приведшим к серьезным последствиям.

Источник: Noi.md

Согласно собранным прокурорами доказательствам, в течение нескольких лет, начиная с 2014 г., вопреки правовым нормам председатель Дубасарского района:

 — заключил, вопреки положениям Закона о государственных закупках №. начиная с 2014 г., для утверждения Положения о закупке товаров и услуг путем запроса ценовых предложений с одним из предприятий договора по приобретению посредством процедуры запроса ценовых предложений, в отсутствие, по меньшей мере, трех заявителей, услуг на питание и жилья, тем самым нанеся ущерб Совету на 439 000 леев.

— одобрил лицам, исполняющим ответственные государственные должности и публичным лицам из Районного совета при установлении степеней и степеней оплаты труда, выплату аванса к зарплате с учетом условий, предвиденных для районов с населением более 50 000 жителей, тогда как при формировании бюджета, Районный совет указал, что численность населения составляет 35 000 жителей, что привело к повышению месячной заработной платы председателя района на 1 296 леев, а вице-председателей — на 1 100 леев, в общей сложности ущерб составил около 65 тыс. леев.

— незаконно выдал 65 распоряжений, противоречащих положениям Постановления Правительства 1427 от 22 декабря 2004 года об утверждении Типового положения о создании резервного фонда органов местного публичного управления и использовании их средств, о незаконном предоставлении различных пособий, надбавок, премий к зарплате и подарков, чем причинил ущерб в особо крупных размерах бюджету Дубэссарского районного совета.

— распорядился, в отсутствие решения Районного совета, делегирование для участия в ряде заседаний за границей, в том числе, в Китае и Румынии, 18 лиц исполняющих ответственные государственные должности и публичные должности в Дубэссарском районном совете, потратив на командировку сумму в размере 83 000 леев, которая была покрыта за счет Совета.

— нанес Районному бюджету ущерб в размере 40 000 леев путем незаконного заключения, вопреки постановлению правительства №. 764 от 12 октября 2012 года «О представлении государственных интересов в судебных инстанциях и в национальных и международных арбитражных учреждениях», с коммерческой ассоциацией двух контрактов на покупку услуг юридической помощи.

— незаконным путем утвердил списки сотрудников Аппарата председателя района, отделов, управлений и подразделений, находящихся в подчинении районного совета, которые постоянно должны были иметь доступ к государственной тайне, утвердив выплату денег в виде надбавок к зарплате за доступ к государственной тайне для 7 сотрудников, причинив ущерб государству в размере более 47 000 леев.

Вместе с тем, в результате уголовных следственных действий и специальных следственных мероприятий, проведенных с момента задержания чиновника, было возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении ущерба бюджету Районного совета из-за халатности в размере более 700 000 леев, поскольку не было принято действий по сбору арендных платежей за использование недвижимости, расположенной на площади 2, 3 га.

Обвиняемый был допрошен в присутствии его защитников. После допроса, прокуроры выдали ордер о его освобождении, применив превентивную меру — обязательство не покидать страну, поскольку задержание подозреваемого на начальном этапе уголовного преследования позволило сохранить доказательства и избежать риска их уничтожения. Уголовное преследование продолжается, и Прокуратура будет информировать о ходе расследования и принятых правовых мерах.

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