Тактико-специальные учения начались в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Атырау начались региональные
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Атырау начались региональные
Проводит их профессиональная военизированная
Целью учений является повышение уровня готовности оперативного состава к проведению
Участники учатся практическому применению инновационных технологий, современных технических средств ликвидации аварий техногенного характера. Демонстрируют навыки эвакуации и спасения производственного персонала, оказания первой доврачебной помощи.