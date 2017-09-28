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19:49 (мск), источник: Kazinform

Тактико-специальные учения начались в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Атырау начались региональные тактико-специальные учения «Аткылама-2017» по ликвидации крупномасштабных аварий в нефтегазовой и химической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Проводит их профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК.

Целью учений является повышение уровня готовности оперативного состава к проведению аварийно-спасательных работ. Для этого на учебно-тренировочном полигоне отрабатываются приемы и методы ведения аварийно-спасательных операций, взаимодействия оперативных групп при ликвидации крупномасштабных аварий техногенного характера.

Участники учатся практическому применению инновационных технологий, современных технических средств ликвидации аварий техногенного характера. Демонстрируют навыки эвакуации и спасения производственного персонала, оказания первой доврачебной помощи.

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