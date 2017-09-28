Тактико-специальные учения начались в Атырау

Проводит их профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК.



Целью учений является повышение уровня готовности оперативного состава к проведению аварийно-спасательных работ. Для этого на учебно-тренировочном полигоне отрабатываются приемы и методы ведения аварийно-спасательных операций, взаимодействия оперативных групп при ликвидации крупномасштабных аварий техногенного характера.



Участники учатся практическому применению инновационных технологий, современных технических средств ликвидации аварий техногенного характера. Демонстрируют навыки эвакуации и спасения производственного персонала, оказания первой доврачебной помощи.