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09:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Трое воронежских ученых получили президентские гранты

Губернатор Алексей Гордеев вручил свидетельства на право получения грантов президента РФ специалистам воронежских вузов, сообщил пресс-центр областного правительства в четверг, 28 сентября. Гранты присудили по итогам всероссийского конкурса в рамках господдержки молодых ученых.

Источник: govvrn.ru

Победителями конкурса стали ассистент кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии медуниверситета имени Бурденко, кандидат медицинских наук Ирина Бавыкина; ассистент кафедры общей хирургии медуниверситета имени Бурденко, кандидат медицинских наук Елена Микулич и старший научный сотрудник кафедры физики твердого тела и наноструктур ВГУ, доктор физико-математических наук Павел Середин.

Обращаясь к участникам встречи, губернатор поблагодарил их за вклад в российскую науку.

— Нам приятно, что у нас есть молодые ученые, вы представляете разные области знаний. И хорошо, что такое внимание есть к этой теме на федеральном уровне, — сказал Алексей Гордеев.

После церемонии вручения свидетельств Алексей Гордеев и молодые ученые обсудили целый ряд вопросов. Речь шла о научных разработках и, в частности, о том, как результаты работы воронежских ученых можно было бы использовать в коммерческом секторе.

Контекст

В 2016 году гранты президента получили шестеро молодых воронежских ученых. Лидером по количеству победителей стал Воронежский медуниверситет имени Бурденко, где грантов удостоились три сотрудницы.

Гранты президента РФ выделяются ежегодно на конкурсной основе в соответствии с указом’О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук. Гранты выделяются на двухлетний срок для проведения научных исследований. Кандидатам наук — в размере 600 тыс. рублей ежегодно, включая оплату их труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее одного молодого ученого, студента, аспиранта. Размер оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в год. Докторам наук — в размере 1 млн. рублей ежегодно, включая оплату их труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее трех молодых ученых, студентов, аспирантов. Размер оплаты труда доктора наук и его соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год.

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