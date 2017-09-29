Трое воронежских ученых получили президентские гранты

Источник: govvrn.ru

Победителями конкурса стали ассистент кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии медуниверситета имени Бурденко, кандидат медицинских наук Ирина Бавыкина; ассистент кафедры общей хирургии медуниверситета имени Бурденко, кандидат медицинских наук Елена Микулич и старший научный сотрудник кафедры физики твердого тела и наноструктур ВГУ, доктор физико-математических наук Павел Середин.

Обращаясь к участникам встречи, губернатор поблагодарил их за вклад в российскую науку.

— Нам приятно, что у нас есть молодые ученые, вы представляете разные области знаний. И хорошо, что такое внимание есть к этой теме на федеральном уровне, — сказал Алексей Гордеев.

После церемонии вручения свидетельств Алексей Гордеев и молодые ученые обсудили целый ряд вопросов. Речь шла о научных разработках и, в частности, о том, как результаты работы воронежских ученых можно было бы использовать в коммерческом секторе.

Контекст

В 2016 году гранты президента получили шестеро молодых воронежских ученых. Лидером по количеству победителей стал Воронежский медуниверситет имени Бурденко, где грантов удостоились три сотрудницы.