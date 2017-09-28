Омский губернатор Назаров отрицает слухи о своей отставке

Сегодня, 28 сентября, губернатор Виктор Назаров во время форума ШОС в Уфе прокомментировал РБК слухи о скорой отставке, которую со дня на день предсказывают ему инсайдеры. Он заявил, что «ничего не слышал» об этом.

— По поводу своей отставки ничего не слышал. Никаких предложений о новой работе пока ни от кого не получал. Комментировать пока нечего, — ответил он.

Напомним, имя Назарова фигурировало в списках губернаторов, которые в ближайшее время лишатся своих постов. В частности, по версии «Коммерсанта» отставки должны последовать в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе, Красноярском и Алтайском краях. Несколько прогнозов «попали в цель» — с понедельника по четверг с интервалом в один день должности покинули главы Самарской, Нижегородской областей, Красноярского края, Дагестана, сегодня пост покинул также губернатор Ненецкого автономного округа.