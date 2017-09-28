Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Савченко попала в ДТП
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
21:17 (мск), источник: ТАСС

Собянин анонсировал повышение зарплаты столичным врачам

Ранее заммэра Леонид Печатников сообщил, что заработная плата врачей общей практики в столичных поликлиниках достигает 110 тыс. рублей.

Читайте также
Приложение по поиску работы и сотрудников запустили в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы повысят зарплаты столичным врачам в четвертом квартале текущего года. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим возможность повышения заработной платы. Этапное повышение будет уже в четвертом квартале этого года», — сказал он в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Ранее заммэра Москвы Леонид Печатников сообщил, что заработная плата врачей общей практики в столичных поликлиниках достигает 110 тыс. рублей. По его словам, это «сопоставимо с зарплатой врача общей практики в странах Западной Европы». По данным Департамента здравоохранения Москвы, в настоящее время в клиниках города ведут прием 1063 врача общей практики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку
Журналисты нашли офис «ВИМ-Авиа» в посёлке Богатые Сабы
Посол США Теффт покинул Москву
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
ИГ опубликовало новую речь Абу-Бакра аль-Багдади
ЦБ анонсировал выпуск монеты номиналом 25 рублей
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Даниила Квята позвали в другую гоночную серию 26 сентября российский пилот был выведен из состава команды Toro Rosso и заменен на французского гонщика Пьера Гасли
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь