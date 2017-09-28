Собянин анонсировал повышение зарплаты столичным врачам

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы повысят зарплаты столичным врачам в четвертом квартале текущего года. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим возможность повышения заработной платы. Этапное повышение будет уже в четвертом квартале этого года», — сказал он в эфире телеканала «ТВ-Центр».