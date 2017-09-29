В прокуратуре Крыма считают, что делать выводы по «Матильде» рано

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская сообщила, что крымских прокуроров, выступивших против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», уволили и лишили гражданства. По ее словам, это произошло сразу после того, как было вынесено предостережение о показе фильма в Симферополе.

«В настоящее время продолжаются проверки, связанные с обращениями граждан и юридических лиц о съемках и предстоящем показе художественного фильма “Матильда”. До их завершения делать какие-либо выводы по имеющим отношение к данной ситуации обстоятельствам преждевременно», — сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на обращение РИА Новости за комментарием по данной ситуации.