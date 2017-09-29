Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
09:27 (мск), источник: РИА Новости

В прокуратуре Крыма считают, что делать выводы по «Матильде» рано

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Проверки по различным обращениям, связанным со съемками и предстоящим показом фильма «Матильда», продолжаются, до их завершения выводы по связанным с фильмом обстоятельствам делать преждевременно, заявили РИА Новости в прокуратуре Крыма.

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская сообщила, что крымских прокуроров, выступивших против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», уволили и лишили гражданства. По ее словам, это произошло сразу после того, как было вынесено предостережение о показе фильма в Симферополе.

«В настоящее время продолжаются проверки, связанные с обращениями граждан и юридических лиц о съемках и предстоящем показе художественного фильма “Матильда”. До их завершения делать какие-либо выводы по имеющим отношение к данной ситуации обстоятельствам преждевременно», — сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на обращение РИА Новости за комментарием по данной ситуации.

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали сам Учитель и Поклонская.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Таинственная смерть большевика, который погряз в роскоши
Женщина вынесла из офиса доклад о 'русских хакерах' в колготках
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Утверждена стратегия повышения финансовой грамотности россиян
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ: недосыпание работников дорого обходится компаниям
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь