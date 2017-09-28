Отопление в Москве начнут включать в четверг
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин обещал в четверг вечером дать поручение начинать подключать отопление в жилых домах.
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин обещал в четверг вечером дать поручение начинать подключать отопление в жилых домах.
«У нас отопление включают в течение пяти суток, когда средняя температура опускается ниже 8 градусов. Пока этого порога мы не достигли», — сказал Собянин в эфире канала ТВЦ в четверг.
При этом он подчеркнул, что от москвичей поступают жалобы на холод в квартирах.
Поступают жалобы от москвичей. Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать жилой фонд Москвы.