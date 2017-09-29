На учениях РВСН впервые применили машину разминирования «Листва»

На учениях РВСН, которые сейчас проходят под Новосибирском, местные стратегические ракетчики для прикрытия мобильных ядерных комплексов «Ярс» впервые использовали машину дистанционного разминирования «Листва».

По легенде учений, на маршруте движения колонны «Ярсов» условные диверсанты заложили около двух десятков дистанционно управляемых взрывных устройств. Мины планировали взорвать с помощью сигнала сотовых телефонов. Однако диверсия провалилась, когда замаскированные ловушки попали в поле зрения идущей впереди «Ярсов» машины разминирования с блоком сверхвысокочастотного излучения, подающего идентичные сигналы. В результате мины сработали еще до отправки ядерных комплексов в путь. Все «закладки» были уничтожены — не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 70 метров от трассы.

Созданная для РВСН «Листва» — техника, работающая на новых физических принципах. Мины и фугасы ее электроника способна обнаружить за100 метров в секторе 30 градусов. Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали.

Известно, что в ближайшие пару лет дивизии РВСН получат около двух десятков машин дистанционного разминирования «Листва». Кроме того, до 2020 года в ракетные соединения поставят более 300 единиц другой специальной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и т. д.

Мины и фугасы специальная машина «Листва» способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов.

Проходящие под Новосибирском учения в определенном смысле можно назвать уникальными. Дело не только в количестве задействованных сил и средств — а это более 4 тысяч военнослужащих и около 400 единиц техники.