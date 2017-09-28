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28 сентября, источник: Интерфакс

Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Сирии созданы необходимые условия для прекращения гражданской войны, окончательного разгрома террористов и возвращения беженцев в свои дома.

Источник: РИА "Новости"
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«Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам», — заявил Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира: мы создаем условия для возврата беженцев. Что принципиально важно, мы создаем условия для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН», — подчеркнул российский лидер.

«Обсудили ситуацию в связи с состоявшимся в Иракском Курдистане референдума о независимости. Принципиальная позиция России известна. Она изложена в заявлении МИД РФ», — заключил Путин.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Комар Васильев
Это да он такой!!! Обязательно найдём !!!
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