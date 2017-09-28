Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии

«Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам», — заявил Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира: мы создаем условия для возврата беженцев. Что принципиально важно, мы создаем условия для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН», — подчеркнул российский лидер.