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09:21 (мск), источник: ТАСС

Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России

Речь идет о Республике Крым и о Севастополе, которые в докладе ООН названы «временно оккупированными».

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация России, участвующая в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, потребовала называть субъекты Российской Федерации — Республику Крым и город федерального значения Севастополь — в соответствии с их официальным названием. Выступая в четверг на заседании, представитель российской делегации Дмитрий Воробьев обратил внимание на «политическую ангажированность» подготовленного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) доклада, в котором речь идет о «временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

«В первую очередь мы требуем называть субъекты Российской Федерации в соответствии с тем, как они официально именуются — Республика Крым и город федерального значения Севастополь, — сказал дипломат. — Хотели бы в который раз напомнить, что эти регионы воссоединились с Россией в результате открытого и прямого волеизъявления народа и в полном соответствии с международным правом».

Представитель делегации РФ расценил доклад УВКПЧ как «политизированный» и подготовленный с «использованием непроверенных источников». «Этой публикацией Управление еще раз ярко подтвердило свои политическую ангажированность», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что упомянутые в докладе резолюции 68/262 и 71/205 Генеральной Ассамблеи ООН «противоречат международному праву и отражают политическую позицию узкой группы государств». «Большинство стран — членов ООН их не поддерживает, — отметил дипломат. — Российская Федерация считает их политически мотивированными и не отражающими действительность».

В частности, в резолюции 71/205, принятой ГА ООН 19 декабря 2016 года, Крым назван «временно оккупированным». За нее проголосовали 70 государств, в том числе страны Евросоюза, Канада, США, Турция и Япония. 26 стран высказались против, 77 делегаций воздержались.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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