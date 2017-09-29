Алиханов официально вступает в должность губернатора Калининградской области

«Внеочередное заседание калининградской областной думы, посвященное вступлению в должность губернатора Калининградской области Антона Алиханова, состоится в пятницу в калининградском областном драматическом театре», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Кроме победившего на выборах Алиханова, выдвинутого региональным отделением «Единой России», за которого отдали свои голоса 81,06% избирателей или 255 тысяч человек, на пост главы региона претендовали представитель ЛДПР Евгений Мишин, который набрал 5,47% голосов, член КПРФ Игорь Ревин (он получил 8,89% голосов), а также представитель экологической партии «Зеленые» Екатерина Тимофеева, за которую проголосовали 2,53% избирателей. Явка на выборах составила 39,35%.

Последние губернаторские выборы состоялись в Калининградской области в сентябре 2015 года, когда победу одержал действующий губернатор Николай Цуканов. Меньше чем через год он был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Исполнять обязанности главы региона стал бывший руководитель регионального управления ФСБ Евгений Зиничев, но уже 6 октября 2016 года президент Владимир Путин подписал указ об отставке Зиничева и назначении нового врио главы региона — премьера областного правительства 30-летнего Алиханова. До переезда в Калининград он работал в Минпромторге России.