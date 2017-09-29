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09:42 (мск), источник: РИА Новости

Алиханов официально вступает в должность губернатора Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 29 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, победивший на выборах в единый день голосования 10 сентября, официально вступит в должность главы региона в пятницу.

«Внеочередное заседание калининградской областной думы, посвященное вступлению в должность губернатора Калининградской области Антона Алиханова, состоится в пятницу в калининградском областном драматическом театре», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Кроме победившего на выборах Алиханова, выдвинутого региональным отделением «Единой России», за которого отдали свои голоса 81,06% избирателей или 255 тысяч человек, на пост главы региона претендовали представитель ЛДПР Евгений Мишин, который набрал 5,47% голосов, член КПРФ Игорь Ревин (он получил 8,89% голосов), а также представитель экологической партии «Зеленые» Екатерина Тимофеева, за которую проголосовали 2,53% избирателей. Явка на выборах составила 39,35%.

Последние губернаторские выборы состоялись в Калининградской области в сентябре 2015 года, когда победу одержал действующий губернатор Николай Цуканов. Меньше чем через год он был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Исполнять обязанности главы региона стал бывший руководитель регионального управления ФСБ Евгений Зиничев, но уже 6 октября 2016 года президент Владимир Путин подписал указ об отставке Зиничева и назначении нового врио главы региона — премьера областного правительства 30-летнего Алиханова. До переезда в Калининград он работал в Минпромторге России.

Антон Андреевич Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне — Сухум, Абхазия). Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». Кандидат экономических наук. С 2010 года Алиханов работал в министерстве юстиции Российской Федерации, с 2013 года перешел на государственную службу в министерство промышленности и торговли РФ.

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