Москва призвала Вашингтон к усилению координации в Сирии

Источник: Известия

Москва выступила за подписание с Вашингтоном соглашения о координации действий в Сирии не только в небе, но и на земле. Тем не менее американцы пока так и не приняли это предложение, рассказали «Известиям» высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах. По их словам, несмотря на то, что де-факто такое взаимодействие ведется, оно ничем не регламентировано, а американская сторона не заинтересована в том, чтобы на системной основе делиться информацией с российскими военными. Эксперты отмечают: одна из причин, по которым США не раскрывают свои планы, — сотрудничество американцев с террористами и поддержка ряда вооруженных группировок в стране.

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Москва предложила Вашингтону подписать соглашение о координации действий на земле в Сирии. Об этом «Известиям» рассказали высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах.

— Этот план, по сути, дублировал уже действующее соглашение о недопущении инцидентов в воздухе, но США отказались. Как бы то ни было, координация между нами есть, но она не регламентируется никаким документом, — отметил один из собеседников.

По его словам, возможная причина такого поведения Вашингтона заключается в том, что при наличии соглашения американцам по требованию российской стороны пришлось бы раскрывать расположение своих частей в том или ином районе Сирии, но, видимо, они этого хотят избежать.

Сейчас между Россией и США подписан меморандум о предотвращении инцидентов в сирийском небе. До сих пор острой необходимости в соответствующем документе, касающемся координации действий на земле, не было.

Однако операция по деблокированию Дейр-эз-Зора уже обернулась несколькими случаями, когда российские войска из-за отсутствия информации могли нанести удар по самим американцам либо союзным им формированиям.

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Между тем российское Минобороны 24 сентября опубликовало кадры аэрофотосъемки позиций ИГ (деятельность организации запрещена в России), на которых видны автомобили Hummer, бронетранспортеры Cougar и иная техника, состоящая на вооружении США. А до этого, 19 сентября, российское военное ведомство обвинило американцев в организации наступления боевиков «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) в районе Идлиба.

— Наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора, — констатировал тогда начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

В таких условиях нежелание США подписывать с Москвой документ о координации на земле вполне понятно, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

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— Вооруженные силы США активно действуют на территории Сирии, они сотрудничают и контактируют с террористами из ИГ и «Джебхат ан-Нусры». Одновременно они поддерживают Сирийские демократические силы, которые постепенно могут войти в противостояние с правительственными войсками. Поэтому, разумеется, американцы не хотят, чтобы Россия имела возможность узнать о расположении их военных, — считает эксперт.