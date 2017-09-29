Москва призвала Вашингтон к усилению координации в Сирии
Американцам предложили подписать документ о координации действий.
Американцам предложили подписать документ о координации действий.
Москва выступила за подписание с Вашингтоном соглашения о координации действий в Сирии не только в небе, но и на земле. Тем не менее американцы пока так и не приняли это предложение, рассказали «Известиям» высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах. По их словам, несмотря на то, что
Москва предложила Вашингтону подписать соглашение о координации действий на земле в Сирии. Об этом «Известиям» рассказали высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах.
— Этот план, по сути, дублировал уже действующее соглашение о недопущении инцидентов в воздухе, но США отказались. Как бы то ни было, координация между нами есть, но она не регламентируется никаким документом, — отметил один из собеседников.
По его словам, возможная причина такого поведения Вашингтона заключается в том, что при наличии соглашения американцам по требованию российской стороны пришлось бы раскрывать расположение своих частей в том или ином районе Сирии, но, видимо, они этого хотят избежать.
Однако операция по деблокированию
Между тем российское Минобороны 24 сентября опубликовало кадры аэрофотосъемки позиций ИГ (деятельность организации запрещена в России), на которых видны автомобили Hummer, бронетранспортеры Cougar и иная техника, состоящая на вооружении США. А до этого, 19 сентября, российское военное ведомство обвинило американцев в организации наступления боевиков «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) в районе Идлиба.
— Наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от
В таких условиях нежелание США подписывать с Москвой документ о координации на земле вполне понятно, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
— Вооруженные силы США активно действуют на территории Сирии, они сотрудничают и контактируют с террористами из ИГ и «Джебхат ан-Нусры». Одновременно они поддерживают Сирийские демократические силы, которые постепенно могут войти в противостояние с правительственными войсками. Поэтому, разумеется, американцы не хотят, чтобы Россия имела возможность узнать о расположении их военных, — считает эксперт.
Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии был разработан Россией и действует с октября 2015 года. С тех пор Москва не раз приостанавливала действие документа после того, как американцы грубо нарушали его положения. Тем не менее координация между военными ведомствами двух стран сохранялась.