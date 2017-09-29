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00:59 (мск), источник: ТАСС

Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в РФ

Голосование прошло по упрощенной процедуре в конце заседания.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом Соединенных Штатов в РФ.

Голосование прошло по упрощенной процедуре в конце заседания, так как ни один сенатор не запросил поименного голосования. Ранее выдвижение Хантсмана послом США в РФ единогласно поддержал профильный комитет Сената по иностранным делам.

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В ходе состоявшихся 19 сентября слушаний, посвященных его кандидатуре, Хантсман заявил, что у США «нет другого выбора», кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем. Он также сообщил о своем стремлении обсуждать с российскими властями борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, а также политическое урегулирование конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине.

Новому американскому послу в России 57 лет, он имеет степень бакалавра по международной политике — окончил Пенсильванский университет — и работал в администрациях пяти президентов США. В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипмиссию в Сингапуре, став самым молодым послом США за последние 100 лет. С 1993 по 2001 год занимал ряд должностей в международном химическом концерне своего отца Huntsman Corporation. С 2005 по 2009 года был губернатором консервативного штата Юта. В 2009—2011 годах занимал должность посла США в КНР.

В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. В январе 2012 года вышел из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме.

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