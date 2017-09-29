Светлана Колотовкина и Ольга Иванова покинули администрацию Иркутска
Глава Свердловского района и зампред комитета по градостроительной политике написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Глава Свердловского района и зампред комитета по градостроительной политике написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Еще два чиновника покинули администрацию Иркутска. Глава Свердловского округа Светлана Колотовкина и заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова уволились сегодня, 29 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в начале мая начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. Затем полномочия
Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности была назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.
19 мая пост главы Октябрьского округа Иркутска по собственному желанию покинула Елена Войцехович. Исполняющим обязанности заместителя мэра — главы Октябрьского округа назначен Владимир Преловский. До этого он занимал должность начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска.
Кроме того, несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов. 28 мая руководителем департамента дорожной деятельности назначен Руслан Батраченко.
Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.
Также напомним, что в июле Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский покинул свой пост по собственному желанию. Глава города Дмитрий Бердников подписал заявление об увольнении 18 сентября.