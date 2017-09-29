Светлана Колотовкина и Ольга Иванова покинули администрацию Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Еще два чиновника покинули администрацию Иркутска. Глава Свердловского округа Светлана Колотовкина и заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова уволились сегодня, 29 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Учитывая тренд на сменяемость старожилов городской власти, в возможной зоне риска оказываются глава Правобережного округа Юлия Гордина, глава комитета городского обустройства Елена Федорова и руководитель МУП «УКС города Иркутска» Евгений Савченко.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в начале мая начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. Затем полномочия вице-мэра Иркутска по собственному желанию сложил Иван Носков. В этой должности он работал с ноября 2015 года.

Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности была назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.

19 мая пост главы Октябрьского округа Иркутска по собственному желанию покинула Елена Войцехович. Исполняющим обязанности заместителя мэра — главы Октябрьского округа назначен Владимир Преловский. До этого он занимал должность начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Кроме того, несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов. 28 мая руководителем департамента дорожной деятельности назначен Руслан Батраченко.

Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.

Также напомним, что в июле Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска.