СМИ назвали Усса наиболее вероятным кандидатом на пост губернатора

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спикер Законодательного собрания Александр Усс является наиболее вероятным кандидатом на пост губернатора Красноярского края. Накануне депутата якобы вызвали в Москву для консультаций с руководством страны. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ со ссылкой на собственные источники.

Ранее фигурировала информация о назначении на должность Михаила Котюкова — уроженца Красноярска, который сейчас возглавляет Федеральное агентство научных организаций. Однако чиновник посоветовал «не верить непроверенным новостям». Позже источник РИА «Новости» сообщил, что Котюков больше не рассматривается как врио губернатора.

Также из списка вероятных кандидатов, по данным агентства, вычеркнут Сергей Сокол — глава «Оборонпрома», работавший в крае под руководством Александра Хлопонина. Сам Сокол пока не прокомментировал ситуацию.