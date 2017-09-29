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05:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

СМИ назвали Усса наиболее вероятным кандидатом на пост губернатора

По некоторым данным, Котюков и Сокол больше не рассматриваются президентом.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спикер Законодательного собрания Александр Усс является наиболее вероятным кандидатом на пост губернатора Красноярского края. Накануне депутата якобы вызвали в Москву для консультаций с руководством страны. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ со ссылкой на собственные источники.

Ранее фигурировала информация о назначении на должность Михаила Котюкова — уроженца Красноярска, который сейчас возглавляет Федеральное агентство научных организаций. Однако чиновник посоветовал «не верить непроверенным новостям». Позже источник РИА «Новости» сообщил, что Котюков больше не рассматривается как врио губернатора.

Также из списка вероятных кандидатов, по данным агентства, вычеркнут Сергей Сокол — глава «Оборонпрома», работавший в крае под руководством Александра Хлопонина. Сам Сокол пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, пока еще действующий губернатор Виктор Толоконский в среду объявил о своей отставке. В четверг СМИ сообщили, что глава региона улетел из Красноярска в Новосибирск, где он родился и начинал политическую карьеру. При этом формально Толоконский продолжает работать губернатором — указ за подписью Владимира Путина до сих пор не опубликован.

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